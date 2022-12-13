الخطوط الجوية المغربية: 30 رحلة طيران إلى نصف النهائي

2022/12/13 | 09:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية، تأمين جسر جوي من حوالي 30 رحلة بين الدار البيضاء والدوحة، اليوم وغداً، لتمكين أعداد إضافية من مشجعي منتخب «أسود الأطلس»، من حضور نصف نهائي مونديال […]

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