النزاهـة تطلـق حملتها الوطنية للإبلاغ عن الفساد

2022/12/13 | 09:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الحملة الوطنيَّة للإبلاغ عن الفساد، داعيةً المُواطنين للمُساهمة الفاعلة في هذه الحملة والتعاون مع الهيئة في مُكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بالتزامن مع اليوم العالمي لمُكافحة الفساد و أسبوع النزاهة الوطني، نرى ان الشعبَ مصدرَ القوَّة الأساسيّ في مُكافحة الفساد والقصاص من كبار الفاسدين"، حاثةً "المواطنين للاتصال بالهيئة عبر وسائل الإبلاغ المختلفة، التي منها تدوين الإفادة العلنيَّة والسريَّـة، والبريد الإلكتروني [email protected]، فضلاً عن الاتصال الهاتفي وعبر الخط المجاني (154)".ولفتت إلى "أهميَّة الإبلاغ في مُواجهة آفة الفساد التي تنخـر مُؤسَّسـات الدولـة وتتسبَّب فـي تدنِّي الخدمات المُقدَّمة للمواطنين وتعريضهم للابتزاز والمساومة"، مُشدِّدةً على أنَّ "من الواجب الشرعيِّ والوطنيِّ الإبلاغ عن حالات الفساد والمتورطين بالرشى والابتزاز؛ لتتمكَّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّهم وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل، لافتة إلى أنَّ إجراءات الإبلاغ وأسماء المخبرين ستكون سريَّة".

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