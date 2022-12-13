وزير النفط: نتطلع لاتفاق مع الكويت حول استغلال حقول النفط المشتركة

2022/12/13 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، إن بغداد تسعى للوصول إلى اتفاق مع الكويت بشأن آلية استغلال حقول النفط المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية، على هامش اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الذي استضافته الكويت.

وقال عبد الغني إن هناك لجانا مشتركة بين البلدين لدراسة آلية استغلال الحقول النفطية الموجودة في المناطق الحدودية.

وتابع: "نأمل في التوصل لاتفاق بشأن استغلال الحقول النفطية المشتركة".

وبحثت وزراء النفط في دول "أوابك" وضع أسواق الطاقة، وشمل ذلك الكويت والسعودية وليبيا والعراق وقطر ومصر وسوريا إضافة إلى معاوني وزراء النفط في كل من البحرين والامارات والجزائر، كما تم انتخاب وزير النفط العراقي ليتولى رئاسة مجلس وزراء المنظمة في عام 2023.

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