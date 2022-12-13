الكركي ودموع رونالدو

2022/12/13 | 09:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

مطلوب وبالسرعة الممكنة إلحاق أعضاء

البرلمان العراقي ضمن طاقم المنتخب

المغربي لكرة القدم، ربما يتعلمون

شيئاً من مدرب اسمه "وليد الركراكي" يبلغ

من العمر "46" عاما قاد بلاده باصرار

ومثابر

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