غرور السيليساو وشُركاء البصرة

2022/12/13 | 09:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

بخروج منتخب البرازيل من نهائيّات كأس

العالم الجارية أحداثها حالياً في

الدوحة، تكون البطولة قد فقدت أحّد أهم

المرشّحين للقبها، وفريق النجوم

المُبهر الذي مالت كفّة الترشيحات اليه

في مبا

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