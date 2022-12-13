هيئة النزاهة تطلق حملتها الوطنية للإبلاغ عن الفساد

2022/12/13 | 09:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة عن إطلاقها الحملة الوطنيَّة للإبلاغ عن الفساد، داعيةً جميع المُواطنين للمُساهمة الفاعلة في هذه الحملة والتعاون مع الهيئة في مُكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه.الهيئة، وفي معرض حديثها عن الحملة التي تتزامن مع اليوم العالمي لمُكافحة الفساد و أسبوع النزاهة الوطني، أشارت إلى أنَّها ترى الشعبَ مصدرَ القوَّة الأساسيّ في مُكافحة الفساد والقصاص من كبار الفاسدين، حاثةً إيَّاهم للاتصال بالهيئة عبر وسائل الإبلاغ المختلفة، التي منها: تدوين الإفادة العلنيَّة والسريَّـة، والبريد الإلكتروني [email protected]، فضلاً عن الاتصال الهاتفي وعبر الخط المجاني (154).ولفتت إلى أهميَّة الإبلاغ في مُواجهة آفة الفساد التي تنخـر مُؤسَّسـات الدولـة وتتسبَّب فـي تدنِّي الخدمات المُقدَّمة للمواطنين وتعريضهم للابتزاز والمساومة، مُشدِّدةً على أنَّ من الواجب الشرعيِّ والوطنيِّ الإبلاغ عن حالات الفساد والمتورطين بالرشى والابتزاز؛ لتتمكَّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّهم وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل، لافتة إلى أنَّ إجراءات الإبلاغ وأسماء المخبرين ستكون سريَّة.

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