إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بحوزة مسافرين في منفذ الشلامجة

2022/12/13 | 09:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بحوزة مسافرين عراقيين في منفذ الشلامجة.

وذكر بيان للهيئة أنها “من خلال التعاون مع مفرزة مخدرات شرطة الكمرك والدوائر المختصة العاملة في مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكنت من إلقاء القبض على مسافرين عراقيين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة مخبأة” 54 غم ترياك و85 غم من مادة الكريستال مع 160 من حبوب الميتادون “.

وأضاف أنه” تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين إلى مركز شرطة الشلامجة “.

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