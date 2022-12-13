روسيا.. تغريم رجل التقط صورة مع الرئيس الأوكراني

2022/12/13 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة روسية بتغريم رجل نشر على تطبيق إنستغرام منشورا زعم فيه أنه رأى في المنام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأنه التقط صورة "سيلفي" معه، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية.

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