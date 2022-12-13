زملاء في CNN التقوا لأول مرة في

2022/12/13 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابت مراسلة CNN، سميرة جعفري، لطلب زميلها ريتشارد روث، للتبرع بالكلى لإنقاذ حياته.حيث قال ريتشارد في رسالة بريد إلكتروني أرسلها في سبتمبر 2021، إنه في حاجة ماسة إلى كلية.فشلت الكلية التي تلقاها قبل 23 عامًا وإن لم يجد متبرعًا قريبًا فسوف يموت.وظهر الاثنان معًا في الحفل السنوي السادس عشر لشبكة CNN لتكريم كافة النجوم الأبطال.

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