تنفيذ عملية أمنية مشتركة شرق وغرب نهر نارين في ديالى

2022/12/13 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع الجيش شرق وغرب نهر نارين في ديالى.وقال قائد عمليات نينوى طالب الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “قوات من الألوية 4، 23، 110 وفوج مغاوير قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي بالإضافة الى الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع والصنوف الساندة من تشكيلات الحشد الشعبي، انطلقت من محورين الأول شرق نهر نارين شاركت فيه جميع الألوية المذكورة، والثاني غرب نهر نارين نفذتها قوة من الجيش العراقي”.وأوضح الموسوي أن “العملية تهدف الى ملاحقة فلول داعش وادامة زخم الأمن في تلك المنطقة، فضلا عن معرفة نتائج ضربة جوية نفذها طيران الجيش ضد فلول داعش يوم أمس الاثنين”.

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