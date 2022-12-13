2022/12/13 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6890 حادثا مروريا خلال عام 2022 الجاري.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، انه "ومنذ الاول من شهر كانون الثاني الماضي ولغاية الاول من كانون الاول الجاري، بلغت أعداد حوادث السير في البلاد نحو 6890 حادثاً"، مشيرا الى أن "حوادث السير تكون على أربعة انواع، وهي الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المركبة".

ونوه الى أن " الحوادث تتلخص بثلاثة محاور اساسية، وهي السائق والطريق والمركبة"، مضيفاً أن "محور السائق يتعلق بالتزامه بقواعد وتعليمات وقانون المرور كي يكفيه شر الحوادث"، مستدركاً: "نرى بعض السائقين يسير عكس الاتجاه ويجتاز من اليمين ويقود المركبة بتهور ورعونة والقيادة بسرعة وعدم الامتثال للاشارات المرورية واستخدام الهاتف النقال وعدم ربط حزام الامان، فضلا عن مخالفات كثيرة تودي بحياة السائق وتؤثر عليه سلباً وتؤدي الى حوادث مرورية".

واشار الى ان "هنالك طرقاً غير معبدة وغير مكسية بالاسفلت وغير مؤثثة تأثيثاً كاملاً، مثل الانارة الليلية والسياج الواقي والسياج الامني، وتعاني من التخسفات والمطبات وهذه تؤثر سلباً وتتسبب بحوادث"، مردفاً أن "المحور الثالث يتعلق بالمركبات، من خلال عدم وجود شروط المتانة والأمان لبعض المركبات ما يسبب حوادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقام "صادمة".. المرور تفصح عن عدد حوادث السير في العراق خلال 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقام "صادمة".. المرور تفصح عن عدد حوادث السير في العراق خلال 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).