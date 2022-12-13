بالوثائق..برلمانية توجه أسئلة حول العقارات التي يمتلكها العراق في الخارج

2022/12/13 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت عضو مجلس النواب عايلة نصيف اليوم الثلاثاء أسئلة حول العقارات التي يمتلكها العراق في الخارج.

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