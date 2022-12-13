2022/12/13 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على أن بلاده لن تسمح أبداً باستمرار تواجد تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي في سوريا والعراق، وأن أنقرة ستفعل ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية التركية: سنفعل ما يلزم لاقتلاع “PKK” من العراق وسوريا المركز الخبري الوطني.

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