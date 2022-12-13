تنفيذ عملية أمنية مشتركة في ديالى

2022/12/13 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قوات من الحشد الشعبي والجيش، اليوم الثلاثاء، عملية أمنيّة شرق وغرب نهر نارين في ديالى.

وقال قائد عمليات نينوى طالب الموسوي، في بيان إن “قوات من الألوية 4، 23، 110 وفوج مغاوير قيادة عمليات ديالى بالحشد الشعبي بالإضافة الى الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع والصنوف الساندة من تشكيلات الحشد الشعبي”.

وأضاف الموسوي، أن “العملية انطلقت من محورين الأول شرق نهر نارين شاركت فيه جميع الألوية المذكورة، والثاني غرب نهر نارين نفذتها قوة من الجيش العراقي”.

وأوضح أن “العملية تهدف الى ملاحقة فلول داعش وادامة زخم الأمن في تلك المنطقة، فضلا عن معرفة نتائج ضربة جوية نفذها طيران الجيش ضد فلول داعش يوم أمس الاثنين”.

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