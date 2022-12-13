ودية الكويت تتصدر جدول اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنظيم بطولة الخليج

2022/12/13 | 10:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقدت اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الخليج 25، اجتماعها الخامس في مقر وزارة الشباب والرياضة وسط بغداد برئاسة وزيرالشباب والرياضية رئيس اللجنة العليا أحمد المبرقع وحضور أعضائها وممثليهم من المؤسسات والهيئات الساندة.

وذكرت وزارة الشباب في بيان أن “رئيس اللجنة عرض مجمل ما أنجز خلال المدة المنصرمة حتى الان من جهود للجهات الساندة فيما يخصقطاعات النقل البري والجوي والصحي والاخرى المتعلقة باستقبال كبار الضيوف فضلا عن ما تم تسجيله خلال الأسبوع الفائت منملاحظات في جولة تفقدية إلى البصرة وطرح تصورات كاملة إلى اللجنة، بشأن افتتاح ملعب الميناء الأولمبي في أواخر الشهر الحالي بلقاءنادي الميناء مع نادي الكويت الكويتي”.

وبينت أن “الاجتماع تم خلاله مناقشة مقترحات الأعضاء المتنوعة حول إقامة لقاء ودي يسبق البطولة بين منتخبنا الوطني ومنتخب الكويتالشقيق وتوجيه الدعوات إلى رؤساء وزراء مجلس التعاون الخليجي واليمن باسم الراعي الرسمي للبطولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياعالسوداني وكذلك دعوة وزراء الشباب والرياضة في بلدان الخليج واتحاداتهم الكروية والسفراء والمسؤولين ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرةالقدم ورئيس الاتحاد الدولي وآخرين”.

وتابعت أن “الحضور ناقشوا تفصيليا ملفات الإعلام والنقل التلفزيوني والصحة وغيرها من الأمور التي تخص العمل الساند لانجاح البطولة،واطلعت اللجنة على جانب مهم من سير العمل في البصرة على مستوى البنى التحتية وجميع المتعلقات التي تم تأمينها بشكل كامل لتكونالنسخة المقبلة على درجة كبيرة من النجاح في التحضير والإعداد”.

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