الاعمار تعتزم انشاء أضخم محطة قطار في العراق

2022/12/13 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، الثلاثاء، عن استعدادها لإبــرام عقد مع محافظة نـيـنـوى لــلإشــراف على مشروع إنشاء محطة جديدة للقطار في الموصل والتي ستكون الأضخم على مستوى البلاد.

وقــال معاون مدير دائــرة الإعمار الهندسي في الوزارة محمد حيدر الساكني في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية "مشروع تشييد محطة الموصل الــجــديــدة، مـــدرج ضـمـن حزمة المشاريع التي تستعد للإشراف عليها الـوزارة في محافظة نينوى".

وأضاف الساكني، أن "الدائرة حالياً في مرحلة إبرام العقد مع حكومتها المحلية من أجل مباشرة المهندس المقيم بأعماله لهذا الغرض."

وأبـرم العراق بداية العام الحالي، عــقــداً مــع شــركــة (بـــي إي جـي) الإيطالية لإعداد تصاميم لخطوط السكك الحديد والـربـط السككي للقطارات الحديثة التي تبدأ من الـفـاو مـــروراً بالبصرة ثـم بغداد وصولا إلى الحدود التركية وبطول 1220 كيلومتراً.

وكانت محطة الموصل القديمة والتي انشئت العام 1935 ،قد تعرضت إلى تدمير شبه كامل إضافة إلى الأضرار الجسيمة الـتـي طـالـت الخطوط السككية الواصلة أو المنطلقة منها، خلال معارك تحرير المدينة من دنس عصابات "داعــش" الإرهابية العام 2017 ،قبل أن تتمكن ملاكات شركة السكك الحديد العراقية، من إعادة العمل بخط (بغداد – الموصل) خلال العام الماضي.

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