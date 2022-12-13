وسط تحقيقات فضيحة الفساد.. البرلمان الأوروبي يراجع ملف إعفاء قطر والكويت من

2022/12/13 | 10:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن "الديمقراطية الأوروبية تتعرض للهجوم"، وسط أنباء فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي ويجري التحقيق فيها بمشاركة عدة دول أوروبية، ومزاعم تورط دولة خليجية في تقديم رشاوى لمسؤولين أوروبيين.

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