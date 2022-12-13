قوة مشتركة تحكم قبضتها على كراج لتدوير المشتقات النفطية في كركوك

2022/12/13 | 10:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوة مشتركة من مديرية شرطة نفط الشمال اليوم الثلاثاء من احكام قبضتها على كراج لتدوير المشتقات النفطية بطريقة غير رسمية في محافظة كركوك.وذكر بيان لمديرية شرطة الطاقة تلقته ايرث نيوز انه “بتوجيه من قبل المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال بمحاربة المهربين أحكمت قوة من مديرية شرطة نفط الشمال وبالتنسيق […]

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