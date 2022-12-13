الهجرة الدولية: أكثر من 58 ألف نازح عراقي يواجهون ظروفاً قاسية

2022/12/13 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وجود أكثر

من 58 ألف نازح عراقي يواجهون ظروفاً

قاسية، مؤكدة تواجدهم في المحافظات

المحررة، لافتة إلى أن هؤلاء يعانون من

نقص في الخدمات ومخاوف أمنية.



وذكرت

المنظمة، ان “تقرير

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