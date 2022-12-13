المالية النيابية: الموازنة في مكتب السوداني وتخضع لتعديلات قبل إحالتها للبرلمان

2022/12/13 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت اللجنة المالية النيابية، أمس

الاثنين، بأن مشروع قانون الموازنة وصل

إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى

إجراء عدد من التعديلات عليه في الوقت

الحالي قبل عرضه، مجددة التأكيد بان

الرواتب لن تتأثر

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