فاطمة الزهراء والسر الإلهي / الجزء الثاني

2022/12/13 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

وقد تناول الكثير من الكتاب سيرة سيدتي

ومولاتي فاطمة الزهراء(عليها

السلام)وبكثير من الغموض واللبس بحيث

وصل حد أن بعض الكتاب أن جعلها أمرأه

عادية حالها كحال بقية النساء بل وج

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