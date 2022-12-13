مصدر مطلع يوضح حقيقة ترشح نوري المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية

2022/12/13 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مصدر مطلع في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حقيقة ترشيح الأخير لمنصب نائب رئيس الجمهورية.وقال المصدر، إن “انباء ترشح المالكي لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية غير صحيحة”.وتداولت مواقع الكترونية في وقت سابق، خبراً عن ترشيح … Readmore

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