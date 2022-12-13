السوداني يمهل الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين توقيتات محددة لتقييم عمل الحكومة

2022/12/13 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل رئيس الوزراء، محمد شياع السوادني، الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين توقيتات محددة لتقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر.جاء ذلك خلا ترأسه جلسة استثنائية لمجلس الوزراء شهدت إقرار البرنامج الحكومي والتصويت عليه.وذكر البيان أن السوداني … Readmore

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