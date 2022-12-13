2022/12/13 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق رئيس هيئة التقاعد ومدير شركة ( كي كارد) – الحكم على المدانين بالحبس سنة و9 أشهر لكلٍّ منهما كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحقِّ رئيس […]

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