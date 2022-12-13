كركوك.. الإطاحة بمنفذ جريمة قتل الطالب الاول في الدراسة الاعدادية

2022/12/13 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكبجهد فني وبعملية نوعية امتازت بالسرعة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتنسيق مع جهاز مكافحة إرهاب السليمانية من الإطاحة بمنفذ جريمة قتل المجنى عليه (أحمد ازاد عاصي)، الحاصل على المرتبة الأولى في الدراسة الإعدادية، التي نُفذت بمحافظة كركوك.وجرت العملية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وأسفرت عن القبض عليه في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، وسنوافيكم بالمستجدات والاعترافات لاحقاً.

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