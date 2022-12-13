هيئة الرعاية تصدر توضيحا بشأن التقديم للشمول براتب المعين المتفرغ

2022/12/13 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، استمرار التقديم للشمول براتب المعين المتفرغ للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة .

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تود ان تنوه للمواطنين ان التقديم للشمول براتب المعين المتفرغ وفق القانون رقم 38 لسنة 2013 للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لايزال مستمر".

واشار الى ان "التقديم يشمل جميع الاشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من دون استثناء وفق رابط التقديم الالكتروني للشمول https://hcshmool.ur.gov.iq/ ".

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