الاطاحة بمروج مخدرات في كركوك

2022/12/13 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بتاجر مخدرات في كركوك.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت قوة من اللواء 61 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، من القاء القبض على أحد المروجين للمخدرات في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك".

وتابع، أنه "اعتقلت القوة مروج المخدرات المدعو (ض.م.ح) بعد ورد معلومات استخبارية عن وجود مجموعة تعمل على تعاطي ومتاجرة بالمخدرات حيث ضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم تسليمه الى قسم شؤون المخدرات في قضاء الحويجة وفق الإجراءات الأصولية".

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