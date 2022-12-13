10 أطعمة لتعزيز صحتك .. أبرزها الموز والبيض والقهوة

2022/12/13 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر في السنوات الأخيرة على نطاق واسع

مصطلح "الأطعمة الفائقة" في إشارة إلى

أنها أطعمة غنية من الناحية التغذوية،

وبالتالي فهي جيدة لصحة الفرد.

ورغم أن هناك جدلا حول تصنيف "الأطعمة

الفائقة" والإشارة إ

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