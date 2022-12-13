أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية

2022/12/13 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم

الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة

المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 150300 دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 150100 دينار لكل 100 دولار.

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