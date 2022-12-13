الإطاحة بعنصرين إرهابيين في بغداد والسليمانية

2022/12/13 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على عنصرين إرهابيين في بغداد والسليمانية.

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