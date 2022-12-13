قوة امنية تحكم قبضتها على كراج لتدوير المشتقات النفطية في كركوك

2022/12/13 | 11:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأحكمت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم الثلاثاء، قبضتها على كراج لتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في كركوك.

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