التخطيط تعلن تضمين صندوقين للتنمية ودعم المحافظات الأشد فقراً بموازنة 2023

2022/12/13 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، تضمين صندوقين للتنمية ودعم المحافظات الأشد فقراً في الموازنة العامة المقبلة 2023، فيما أكدت أن صندوق التنمية سينفذ مشاريع استراتيجية ومهمة للبلد.

وقال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك توجهاً لتنفيذ المنهاج الوزاري والذي تضمن إنشاء صندوق التنمية العراقي، ووضع تخصيص أولي له برقم كبير، إضافة إلى صندوق يوجه للمحافظات الأشد فقراً وتحديداً لمحافظات الجنوب مثل محافظات المثنى والديوانية وذي قار وميسان"، مبيناً أن "صندوق إعادة الإعمار سيبقى يغطي جزءاً كبيراً من مهامه في المناطق التي تضررت جرّاء العمليات الإرهابية".وأضاف جوهان أن "إنشاء صندوق التنمية الذي سيضمن في قانون الموازنة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، يحتاج الى أن ينظم بصيغة سواء كنظام داخلي أو قانون أولي حتى يمرر، وبالتالي يحتاج إلى وقت، ولذلك تم تضمينه كمبالغ وكلف أساسية متوقعة للسنة الأولى بمبلغ جيد جداً قد يكون من 1 إلى 2 تريليون دينار، على أن ينظم وفق رؤية الحكومة بالاتفاق مع مجلس النواب عند إقرار الموازنة"، مشيراً إلى أن "الصندوق ينفذ مشاريع استراتيجية ومهمة للبلد".ولفت إلى أن "الصندوق الآخر قد يضمن كموازنات إضافية للمحافظات الأشد فقراً"، مؤكداً أن "ملامح البرنامج الحكومي واضحة ويتضمن الحماية الاجتماعية والتخفيف من شدة الفقر والبطالة، وبالتالي وضع جزء من مبالغ الموازنة للمحافظات الأشد فقراً حتى يتم انتشالها من حالة الفقر بحسب المؤشر المادي وأيضاً الفقر متعدد الأبعاد المرتبط بالصحة والتعليم والخدمات".وأكد أن "ذلك سينعكس على مشاريع مباشرة للمواطنين، وسينظم ضمن قانون الموازنة في إطار قانوني لتنفيذ وجهة نظر الحكومة للسنوات الأربع المقبلة".

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