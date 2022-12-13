محافظات العراق تتنافس على لقب عاصمة العرب السياحية

2022/12/13 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزيـر الثقافة والآثــار والسياحة أحمد فكاك البدراني، الثلاثاء، عن ادراج العراق مـادة في جـدول أعمال المكتب التنفيذي لوزراء السياحة العرب تنص على أن تكون إحدى محافظاته عاصمة للسياحة العربي للعام 2025 للتصديق عليها في الاجتماع الوزاري.

وقال البدراني، في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية ان "محافظات العراق تستحق أن تكون عواصم للسياحة العربية"، مبينا ان "العراق اليوم فتح ذراعيه للعالم العربي، ولم يعد الزائر العربي في قلق، فالعراق في أمان مطلق وطبيعة الضيافة العربية والكرم العراقي مشهود بهما".

أضاف البدراني، "قمنا بالاتفاق مع الجهات المسؤولة من أجل تسهيل دخول السائح العربي ليتمتع بجميع المحافظات العراقية الأثرية والدينية والسياحة الحديثة".

وكان البدراني قد عقد اجتماعات ومباحثات ثنائية مع نظرائه العرب من فلسطين والسعودية على هامش اجتماعات المجلس الوزاري.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الـدورة (25 (للمجلس الوزاري العربي للسياحة، للإسهام في تفعيل العمل العربي المشترك ذي العلاقة بقطاع السياحة بأنماطه المختلفة ومن بينها دعم قطاع السياحة في دولة فلسطين، وسبل إنعاش قطاع السياحة والسفر في العالم العربي والحلول المقترحة للعقبات التي تعاني منها السياحة في الــدول العربية وتنفيذ الخطة الستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 / 2022 إضافة إلى توفير برامج تدريب للملاكات البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة وتعزيز ثقة السائح العربي وتعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية ورؤية العمل السياحي العربي المشترك.

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