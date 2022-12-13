التايمز: أمريكا تنفق نحو 90 مليار دولار سنويًّا على التجسس

2022/12/13 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الولايات المتحدة تتخلف عن الصين فيما يتعلق باستغلال "المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر"، إذ يتم استبدال أعمال التجسس التقليدية بسرعة ببيانات ومعلومات من مصادر متاحة للجمهور.

وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة تتخلف عن الصين في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر (أو المتاحة للجمهور)، ما يترك واشنطن وحلفاءها في خطر "إغفال الأزمات العالمية المقبلة أو التهديد العسكري أو التحرك العدواني من قبل بكين".وأوضحت الصحيفة أن "هذه العملية تتضمن استبدال أعمال التجسس التقليدية، التي تشمل عملاء في الميدان وجمع المعلومات الاستخبارية من مصادر سرية، بسرعة ببيانات ومعلومات متاحة للجمهور من ما يعرف اختصاراً باسم "أوسينت"؛ أو الاستخبارات مفتوحة المصدر.وأوردت الصحيفة البريطانية في تقريرها تقديرات خلصت إلى أن "ما يصل إلى 80% مما تستخدمه وكالات استخباراتية، مثل: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.



آي.



إيه)، الآن يأتي من "أوسينت".

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