2022/12/13 | 11:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v069lc8TZB0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحد المطاعم الشعبية في كركوك مع مراسلنا محمد الصالح) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحد المطاعم الشعبية في كركوك مع مراسلنا محمد الصالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).