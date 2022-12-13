2022/12/13 | 11:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات والامن تلقي القبض على عنصرين إرهابيين في بغداد والسليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/13 | 11:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات والامن تلقي القبض على عنصرين إرهابيين في بغداد والسليمانية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات والامن تلقي القبض على عنصرين إرهابيين في بغداد والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).