2022/12/13 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



محاضرو بابل يحرقون الإطارات في تقاطع مجسر الثورة المركز الخبري الوطني.

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