2022/12/13 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت دراسة نُشرت مؤخرًا في JAMA Neurology، عن أن تقليل تناول الأطعمة عالية المعالجة مثل رقائق البطاطس والهوت دوج والبرجر والبطاطس المقلية والبيتزا والخبز الأبيض يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: تناول البرجر والبطاطس المقلية والبيتزا يزيد من خطر الإصابة بالخرف المركز الخبري الوطني.

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