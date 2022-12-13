لا تزال بحالة مثالية تقريبًا.. العثور على سفينة من العصور الوسطى في أكبر بحيرة بالنرويج

2022/12/13 | 11:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قاع بحيرة "ميوسا" التي تُعد الأكبر في النرويج، عُثِر على حطام سفينة تعود لمئات الأعوام في حالة ممتازة تقريبًا، ومجمّدة في الزمن.

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