وفاة اعلامي ثالث خلال تغطية منافسات كأس العالم في قطر

2022/12/13 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسبت وفاة الإعلاميين الذين يغطون منافسات كأس العالم أهمية بعد وفاة اثنين من الصحفيين، مما جعل قناة “آي تي في سبورت” تعلن عن وفاة أحد منتسبيها التي جاءت مع بداية المونديال.ونقلت صحيفة “الماركا” الإسبانية المتخصصة في الشؤون الرياضية وفاة … Readmore

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