2022/12/13 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن المباحثات بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في حالة تقدم، مشدداً على أن الورقة السياسية بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة “أساس التفاوض”.وقال شاخوان عبد الله إن “وفد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاخوان عبدالله: المباحثات بين وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في حالة تقدم) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاخوان عبدالله: المباحثات بين وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في حالة تقدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).