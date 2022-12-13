الدفاع تكشف تفاصيل اعتقال قاتل الطالب الأول في كركوك

2022/12/13 | 11:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية إلقاء القبض على قاتل الطالب الأول بالدارسة الاعدادية في كركوك.

وذكرت الوزارة، في بيان “بجهد فني وبعملية نوعية امتازت بالسرعة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبالتنسيق مع جهاز مكافحة إرهاب السليمانية من الإطاحة بمنفذ جريمة قتل المجنى عليه (أحمد ازاد عاصي)، الحاصل على المرتبة الأولى في الدراسة الإعدادية، التي نُفذت بمحافظة كركوك”.

وأضافت، أن “العملية جرت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وأسفرت عن القبض عليه في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية”.

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