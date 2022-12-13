سوق واقف التراثي بالدوحة يجذب زوار المونديال

2022/12/13 | 11:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد سوق واقف من أهم الأماكن التراثية في قطر، ويجمع بين العراقة والأصالة والمدنية الحديثة، ويعد أحد أهم عوامل جذب الجماهير التي وفدت إلى الدوحة لتشجيع منتخبات بلادها لتعيش الأجواء العربية عن قرب.

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