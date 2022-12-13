الداخلية توجه بتوزيع قبولات المعهد العالي وفق الإحصائيات السكانية

2022/12/13 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زار وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، المعهد العالي، فيما وجه بعدالة التوزيع للقبولات وفق الإحصائيات السكانية الرسمية لكل محافظة.

وبحسب بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أكد الشمري على "ضرورة أن تأخذ كل محافظة استحقاقها القانوني وفقاً للنسب السكانية المعتمدة في وزارة التخطيط بمسألة توزيع مقاعد الدورة التأهيلية الثامنة والعشرين والتي ستقام في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري وفقاً للاختصاصات العلمية المحددة من قبل الوزارة".ووجه وزير الداخلية "بضرورة اعتماد الأسس القانونية والإدارية والسياقات الصحيحة في عملية التقديم على الدورة التأهيلية، ومراعاة النسب المقرة لذوي الشهداء وأبناء الضباط والمنتسبين والمتقاعدين وحصة المكونات".واضاف البيان، أن "الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الاستعدادات الجارية في المعهد حول الدورة ووجه سيادته ببعض الملاحظات التي ترتقي بالعمل وتضمن حقوق المتقدمين كافة بشفافية وانسيابية عالية".

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