بعد ساعات من تسليم نفسه.. الإفراج عن مسؤول سابق في ديالى

2022/12/13 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن عضو مجلس محافظة ديالى السابق رعد المسعودي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الجهات الأمنية التي اعتقلت عضو مجلس محافظة ديالى السابق رعد المسعودي، أفرجت عنه بعد إكمال التحقيق معه".

وكشف مصدر محلي في وقت سابق من اليوم، عن حقيقة اعتقال عضو سابق في مجلس محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عضو مجلس محافظة ديالى السابق رعد المسعودي صادرة بحقه مذكرة اعتقال عام 2019 وقام بتسليم نفسه الى مركز شرطة قرب ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) من اجل حسم الملف".

واضاف، أن "الانباء حول اعتقال المسعودي بكمين، غير دقيقة لاسيما وهو شخصية سياسية معروفة على مستوى المحافظة".

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