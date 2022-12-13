غضب محاضري الحلة والديوانية وديالى يغلق مراكز المدن للمطالبة بالتثبيت

2022/12/13 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اغلقت تظاهرات غاضبة، اليوم الثلاثاء، مراكز مدن الديوانية وبابل وديالى ، التي نظمها المحاضرون المجانيون المطالبون بالتثبيت على ملاك وزارة التربية.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان "مسيرة غاضبة اغلقت شوارع محافظة الديوانية من قبل المحاضرين المطالبين بحقهم بالتثبيت على الملاك، فيما اغلقت بوابة تربية محافظة ديالى بالكامل بعد تدفق المحاضرين بتظاهرة كبيرة لليوم الثالث على التوالي لنفس المطلب ".

الى ذلك شهدت مدينة الحلة تظاهرة غاضبة للمحاضرين الذين قاموا بحرق اطارات السيارات وغلق مركز المدينة، للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية .

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