2022/12/13 | 12:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة:انعقدت القمة العربية الصينية في السعودية في مرحلة حساسة من العلاقات الأمريكية...

ظهرت المقالة السعودية تريد احتكار الشراكة مع الصين على حساب الخليج وايران..



وبكين تدرك التوازن أولاً على المسلة.

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