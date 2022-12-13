2022/12/13 | 12:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: محمود الهاشمي كلما طرحنا موضوع (التطبيع )مع اسرائيل كلما واجهتنا عبارة...

ظهرت المقالة اسرائيل لاتريد التطبيع الشعبي أولاً على المسلة.

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