خلال زيارته المعهد العالي.. وزير الداخلية يصدر عدة توجيهات

2022/12/13 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، توجيهات عديدة خلال زيارته الى مقر المعهد العالي.

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