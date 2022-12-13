اعتقال منفذ جريمة قتل الطالب المتفوق في كركوك

2022/12/13 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال منفذ جريمة قتل الطالب الحاصل على المرتبة الأولى في الدراسة الاعدادية بمحافظة كركوك.

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